"Шовкова хустка і прикраси": що одягають цього сезону одеситки літнього віку

Яскраві шуби та пальта, масивні прикраси, макіяж, манікюр та окуляри: кореспонденти Суспільне Одеса пройшлися містом, щоб подивитися, як вдягаються цього сезону жінки за шістдесят. Героїні нашого матеріалу розповіли, що літні люди також хочуть слідувати моді та не відчувають себе на свій вік.

Ларису Марчукову її подруга Людмила називає "королевою Ланжерону". Все тому, що жінка вміє в'язати модні образи і не соромиться одягатись яскраво.

"Не те, що в Одесі, в Мілані такого не знайти. Пряжа, називається "джунглі". Геометричний принт дуже модний, сукні з геометричним принтом, дуже модні сукні з шарфами, модні защіпки на сукнях, на джемперах. Я вже зробила джемпер", — розповіла Лариса.

"Її наряди цілком можуть засвітитися, як модні, трендові, яке ще слово вам сказати. Літні люди також хочуть слідувати моді, але за можливістю, зараз ми трошки обмежені в фінансах. Тож намагаємося доношувати те, що є", — додала її подруга Людмила.

Лариса Марчукова в'яже біля моря. Фото: Суспільне Одеса

Жінка самостійно створює власні образи. Фото: Суспільне Одеса

70-річну Тамару ми зустріли в одеському трамваї. Жінка привернула увагу своїм вбранням: сірий берет, зелене пальто, манікюр того ж кольору. Каже, зелений — це колір весни та надії, тож вона в тренді. За словами жінки, її стиль з роками не змінився.

"То вірно, кажуть, що люди не міняються. Вони трошки мудрішають, стають більш поміркованим, але я гортаю свої старі фотографії, то яка була підвіяна, така і залишилася", — розповіла одеситка.

Жителька Одеси Тамара у трамваї. Фото: Суспільне Одеса

Лариса віддає перевагу класичному стилю. На прогулянку у Міський сад жінка вийшла в червоному кашеміровому пальті, білих чобітках та чорному капелюсі. Образ доповнила окулярами в білій оправі та рукавичками

"Пальто кашемірове, капелюх кролячий фетр, шовкова хустка і прикраси. Прикраси, які виробляв мій чоловік. Срібло та натуральне каміння. Стиль називається класика. Тобто, якщо я йду в норковій шубі, то я маю бути в гарних чоботах на підборах, а не в кедах", — розповіла про свій стиль жінка.

Лариса під час прогулянки у Міському саду. Фото: Суспільне Одеса

Жінки відпочивають на лавці у парку. Фото: Суспільне Одеса

Олена на прогулянку з собакою у центрі міста вийшла у червоній дублянці та береті в тон, який зв'язала подруга. Жінка розповіла, що полюбляє в одязі яскраві та позитивні кольори:

"Червона дублянка моя стара — улюблена, легка, м’яка. Та берет, який мені зв’язала подруга. Я виходжу гуляти з песиком в такому одязі. Мені подобається яскравий колір: сонце та позитив. Червоний з жовтим коміром здаються позитивними кольорами".

Олена в улюбленій червоній дублянці. Фото: Суспільне Одеса

У Міському саду ми зустріли ще одну Людмилу. Жінка була одягнена у червоно-чорне пальто та чорні чоботи з червоною підошвою. Людмила наголошує: за собою потрібно доглядати незалежно від віку.

"Мені більше подобається старовинний образ. Я думала постійно, чому не народилася в ті роки, у середньовіччі. Ось мені подобається таке все — сукні, а зараз молодь джинси-рваночки. Але нічого, нехай носять", — розповіла про свій смак Людмила.

73-річна Олена віддає перевагу блакитному кольору. Саме так жінка одягнулась на закупи на "Привоз" — блакитний светр, блакитний жилет та також кольору пов'язка на голову.

"У мене очі блакитні і в мене все блакитне дома. Чи блакитне, чи синеньке, усе. Так я люблю. Зараз кажуть, що модний червоний, то я хочу купити червону помаду, якусь пов'язку червону", — додала жінка.

Олена полюбляє у власному гардеробі синій та блакитний кольори. Фото: Суспільне Одеса

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