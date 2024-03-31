Одеська область отримала 625 хромбуків від ЮНЕСКО

Одеська область отримала 625 хромбуків Lenovo від Організації об’єднаних націй з питань освіти, науки та культури.

Про це повідомили в Одеській обласній державній адміністрації.

Гаджети передбачені для дітей вразливих категорій, які навчаються у закладах загальної середньої освіти міста. Їх розподілять між закладами та використовуватимуть з метою покращення якості дистанційної освіти.

"Сучасна техніка відкриє учням доступ до великої кількості інформації та освітніх ресурсів. Це також буде сприяти розвитку цифрових навичок, які є важливим елементом сучасної освіти", — йдеться у повідомленні.

Хромбуки Lenovo від ЮНЕСКО. Фото: Одеська ОДА

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