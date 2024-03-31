Сьогодні, 31 березня, російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині крилатими ракетами. Під час пошукових робіт знайшли тіло ще однієї людини.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

"На жаль, під завалами адмінбудівлі обʼєкта критичної інфраструктури на Львівщині, який сьогодні вранці атакували крилаті ракети, виявили тіло ще одного чоловіка. Щирі співчуття рідним", — написав Максим Козицький.

Це друга людина, яка загинула внаслідок ракетного удару сьогодні, 31 березня. Також внаслідок атаки зруйнована адмінбудівля. Наразі рятувальники продовжують пошукові роботи.

"Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 06:27, ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня", — повідомив голова Львівської ОВА о 09:20.