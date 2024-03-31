Росіяни атакували обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині: є загиблий

Вночі, 31 березня, росіяни завдали ракетного удару по обʼєкту критичної інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару є загиблий.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
"Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 06:27, ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня", — мовиться у повідомленні.
Внаслідок атаки зруйнована адмінбудівля. Рятувальники загасили пожежу. Наразі відомо про загиблого чоловіка.
"Зараз рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди", — повідомив Козицький.
Вночі, 31 березня, оголосили повітряну тривогу через пуски крилатих ракет з ТУ-95мс.
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