У Бучанському районі Київської області після деокупації від військ РФ виявили 1190 тіл загиблих мирних жителів, 422 із них — у Бучі. Проте остаточна кількість вбитих цивільних невстановлена, оскільки тривають пошуки зниклих безвісти.

Про це повідомив начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Це були страшні дні, насамперед за родом своєї служби я бачив дуже багато насильницьких смертей, але те, що ми побачили в Бучі, не можна порівнювати ні з чим. Це залишки вогнища з людських тіл, це катівні із застреленими в потилицю людьми, це тіла загиблих людей просто на вулиці", — сказав Андрій Нєбитов.

Також, за його словами, зниклими безвісти нині вважаються 514 жителів області. Залишаються невпізнаними 180 тіл.

"Щодо катівень — їх у Бучі було дві. Це табір "Променистий", де людей катували в підвалі та стріляли в потилицю і це на перехресті вулиці Вокзальної, де відбувалась теж масова страта наших громадян. Ми розуміємо, що навколо Бучі були позиції армії РФ, куди вони звозили людей з їхніх же домівок, катували та вбивали, де ми знаходили теж тіла закопані, закатовані, і ми розуміємо, що, мабуть, це не останні знахідки, бо кількість людей, які зараз перебувають у розшуку, на жаль, дуже велика», — зазначив Нєбитов.

Національна поліція продовжує розслідувати воєнні злочини Росії. В Україні поліцейські розпочали понад 116 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів РФ, з них 23 тисячі – вчинені саме на Київщині, — додав начальник кримінальної поліції.

Що відомо про звільнення Бучі від військ РФ

Буча була в окупації 33 дні. Російські військові на важкій техніці потрапили до Бучі зранку 27 лютого. Того ж дня ракета потрапила у житловий будинок, а міський голова Анатолій Федорук повідомив про перших загиблих.

Російські війська залишили місто 31 березня 2022 року. Увечері 2 квітня у Міністерстві оборони офіційно повідомили, що усі населені пункти Київської області звільнили від російських військових.

Коли після звільнення Бучі журналісти та українські військові потрапили в місто — там виявили факти масових убивств, деякі тіла були просто на вулиці, деякі — зі зв'язаними за спиною руками. Україна офіційно закликала світ доєднатись до розслідування вбивств мирних людей в Бучі. 14 квітня минулого року прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан особисто відвідав Бучу.

8 квітня 2022 року у місті Буча Київської області почали ексгумацію тіл з братської могили біля церкви Андрія Первозванного і всіх святих, щоб ідентифікувати людей та встановити обставини їхньої смерті.

Приватна американська компанія Maxar Technologies повідомила, що перші ознаки братської могили біля церкви Андрія Первозванного і всіх святих у Бучі були зафіксовані на супутникових знімках ще 10 березня 2022 року.

Правоохоронці зафіксували понад 9 тисяч воєнних злочинів, які армія РФ скоїла під час окупації Бучанського району Київщини. Загинули більше 1 700 цивільних людей, із них близько 700 у Бучі. Протягом 2022 року правоохоронцям вдалося ідентифікувати 91 російського військового, які чинили воєнні злочини.

У ЗСУ заявили, що знищили російських військових, які катували цивільних у Бучі.