Співробітники ДСНС деблокували жінку з пошкодженого автомобіля, який потрапив в аварію на автошляху М 04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, поблизу села Первозванівка Кам’янського району Дніпропетровщини. Про це сказано в повідомленні управління ДСНС в області.
За повідомленням, ДТП сталася вдень 31 березня. У легковому автомобілі «Toyota Corolla» була заблокована водійка, яка не впоралася з керуванням. Її авто злетіло в кювет.
За допомогою спецобладнання надзвичайники дістали жінку із пошкодженої машини, її ушпиталили.
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