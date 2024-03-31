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Авто злетіло в кювет, травмувалася водійка. На трасі Дніпропетровщини сталася ДТП
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Авто злетіло в кювет, травмувалася водійка. На трасі Дніпропетровщини сталася ДТП

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ДТП, аварія Дніпропетровщина
ДТП на автошляху М 04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине. Фото: ДСНС в Дніпропетровській області

Співробітники ДСНС деблокували жінку з пошкодженого автомобіля, який потрапив в аварію на автошляху М 04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, поблизу села Первозванівка Кам’янського району Дніпропетровщини. Про це сказано в повідомленні управління ДСНС в області.

За повідомленням, ДТП сталася вдень 31 березня. У легковому автомобілі «Toyota Corolla» була заблокована водійка, яка не впоралася з керуванням. Її авто злетіло в кювет.

За допомогою спецобладнання надзвичайники дістали жінку із пошкодженої машини, її ушпиталили.

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