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Нові домівки для улюбленців: у Миколаєві відбулася виставка-прилаштування тварин
ТВАРИНИВИСТАВКАПриродадовкілляЛЮДИРегіони

Нові домівки для улюбленців: у Миколаєві відбулася виставка-прилаштування тварин

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У Миколаєві у Каштановому сквері 31 березня відбулася виставка-прилаштування тварин. Захід організував міський "Центр захисту тварин". Нові домівки знайшли для 15 собак та чотирьох котів.

Кореспонденти Суспільного побували на виставці.

Директорка "Центру захисту тварин" Олександра Купінець говорить, організація намагається зменшити кількість безпритульних тварин у місті.

"Через те, що ми займаємося виловлюванням та стерилізацією тварин, ми намагаємося зменшити кількість їх на вулицях, не тільки завдяки стерилізації, а ще й завдяки тому, щоб знайти їм родину. Тобто ті тварини, які перебувають у нас, ми періодично організовуємо виставку-прилаштування, щоб у них з’явилась можливість знайти собі домівку", — говорить директорка.

Директорка місцевого "Центру захисту тварин" Олександра Купінець.
Директорка місцевого "Центру захисту тварин" Олександра Купінець. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Одна з учасниць заходу — волонтерка Єва. Каже, майже рік прилаштовує тварин.

"У мене тут знайома це все організовує, тому я і приходжу. Для мене, навіть якщо я в могилі буду, я все одно встану і піду прилаштовувати, дуже їх (тварин — ред.) люблю", — висловлюється жінка.

Виставка-прилаштування тварин у Миколаєві.
Виставка-прилаштування тварин у Миколаєві. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Житель Миколаєва Денис обрав для себе кішку Василису. Прийшов, щоб знайти друга своєму песику.

"У мене є собака, Бублик, він такий гіперактивний, але у нього немає друзів, тому я забрав йому подружку. Вона така, як мені описали, контактна", — каже чоловік.

Денис разом з кішкою.
Денис разом з кішкою. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Світлана прийшла на виставку-прилаштування у Каштановому сквері разом із сином.

"Ми прийшли сьогодні на виставку, хотіли взяти кошеня. На жаль, дорослий кіт у нас не приживеться, бо у нас собака велика. Нам треба, щоб подружились, тому маленьке кошеня хочемо", — говорить учасниця заходу.

Світлана з сином.
Світлана з сином. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Загалом на виставці представили 30 собак та шість котів. Прилаштувати до родин вдалося 19 чотирилапих, серед яких 15 собак та чотири кота.

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