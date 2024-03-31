Сумчанки завершили груповий етап на турнірі з хокею на траві в Німеччині

Спортсменки зі муніципального спортивного клубу "Сумчанка" матчем проти команди зі Швейцарії завершили груповий етап "EuroHockey Club Trophy I Women". Турнір з хокею на траві наразі триває у німецькому Гамбурзі.
"Сьогодні (31 березня, – прим. ред.) суперницями команди Світлани Макаєвої були дівчата зі швейцарського клубу "Ротвейс Веттінген". Сумчанки забили швейцаркам чотири "сухий" м’ячів", – повідомила Суспільному менеджерка сумської команди Марина Солодовник.
Рахунок у матчі відкрила Анна Танченко, два голи забила Анастасія Воєвода, гол – Катерина Шоколенко.
1 квітня хокеїстки "Сумчанки" зіграють за "бронзу" турніру.
Що відомо про участь української команди в матчах "EuroHockey Club Trophy I Women 2024"
- 25 березня "Сумчанка" провела товариський матч проти клубу з Гамбургу "Horn Hamm". Рахунок був 7:1, на користь України.
- 26 березня сумчанки перемогли у товариському матчі німкень – команду "Альстер" з рахунком 3:2.
- 30 березня українська команда поступилась у матчі – суперницями "Сумчанки" був клуб з Бельгії "Драгонс".
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