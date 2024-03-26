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"Сумчанка" у Німеччині готується до матчів євротурніру з хокею на траві
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"Сумчанка" у Німеччині готується до матчів євротурніру з хокею на траві

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29 березня у німецькому Гамбурзі стартуватиме турнір з хокею на траві "EuroHockey Club Trophy I Women 2024". Участь у ньому візьмуть хокеїстки з восьми країн – Італії, Німеччини, Швейцарії, Чехії, Бельгії, Англії, Шотландії та України. Нашу країну представлятимуть хокеїстки муніципального спортивного клубу "Сумчанка" з Сум.

Наразі команда знаходиться у Німеччині, де відбуваються останні приготування до турніру.

25 березня "Сумчанка" провела товариський матч проти клубу з Гамбургу "Horn Hamm". "Рахунок 7:1 на користь кращого клубу з мальовничого та нескореного міста Суми", – повідомив Суспільному тренер команди Євген Бондаренко.

Двічі у матчі відзначились Анна Танченко та Карина Леонова, по голу на рахунку Катерини Шоколенко, Катерина Попової та Анастасії Воєводи.

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