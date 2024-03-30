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Сумчанки поступились у матчі євротурніру з хокею на траві
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Сумчанки поступились у матчі євротурніру з хокею на траві

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Сумчанки програли бельгійкам у матчі з хокею на траві 30 березня
Гра сумчанок та бельгійок, Німеччина, 30 березня, 2024 р. Фото: Марина Солодовник

Муніципальний спортивний клуб "Сумчанка" продовжує виступ на "EuroHockey Club Trophy I Women". Турнір триває у німецькому Гамбурзі. 30 березня українська команда поступилась у матчі.

"30 березня суперницями "Сумчанки" був клуб з Бельгії – "Драгонс". Ми пропустили лише раз, але і його бельгійкам вистачило для перемоги», - повідомила Суспільному менеджерка команди Марина Солодовник.

31 березня команда Світлани Макаєвої зіграє останній матч групового турніру. Суперницями "Сумчанки" буде команда "Ротвейс Веттінген" зі Швейцарії.

29 березня "Сумчанка" стартувала на євротурнірі з перемоги.

"З рахунком 4:1 ми здолали чемпіонок Чехії", – розповідала Марина Солодовник.

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