Сумчанки поступились у матчі євротурніру з хокею на траві

Муніципальний спортивний клуб "Сумчанка" продовжує виступ на "EuroHockey Club Trophy I Women". Турнір триває у німецькому Гамбурзі. 30 березня українська команда поступилась у матчі.
"30 березня суперницями "Сумчанки" був клуб з Бельгії – "Драгонс". Ми пропустили лише раз, але і його бельгійкам вистачило для перемоги», - повідомила Суспільному менеджерка команди Марина Солодовник.
31 березня команда Світлани Макаєвої зіграє останній матч групового турніру. Суперницями "Сумчанки" буде команда "Ротвейс Веттінген" зі Швейцарії.
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29 березня "Сумчанка" стартувала на євротурнірі з перемоги.
"З рахунком 4:1 ми здолали чемпіонок Чехії", – розповідала Марина Солодовник.
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