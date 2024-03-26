"Сумчанка" продовжує підготовку до євротурніру з хокею на траві

Муніципальний спортивний клуб "Сумчанка" продовжує підготовку до матчів в "EuroHockey Club Trophy I Women 2024" з хокею на траві. Турнір стартує 29 березня у німецькому Гамбурзі.

Наразі команда знаходиться у Німеччині де і готується до матчів турніру. 26 березня сумчанки перемогли у товариському матчі німкень – команду "Альстер" з рахунком 3:2.

"Такий рахунок сюрприз як для них, так і для нас. Тільки для нас приємний, а для них не дуже", — розповів Суспільному тренер "Сумчанки" Євген Бондаренко.

Рахунок у матчі відкрили грачині "Альстеру". "Сумчанка" відігралась завдяки голу Вероніки Мовчан. Після голу Катерини Шоколенко українські спортсменки вийшли уперед. Закріпили свою перевагу сумська команда голом Анастасії Воєводи. Після цього забили німкені, проте перемога у матчі була за "Сумчанкою".

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