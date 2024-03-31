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На Полтавщині розпочалась нерестова заборона на вилов риби
ЕКОЛОГІЯРегіони

На Полтавщині розпочалась нерестова заборона на вилов риби

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На Полтавщині розпочалася нерестова заборона
Ілюстративне фото. pexels.com/Суспільне Полтава

Із 1 квітня 2024 року на водоймах Полтавщини стартує щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Навесні у водоймах починається нерест риби, тому у рибогосподарських водних об'єктів України вводиться заборона на вилов водних біоресурсів.

Про це повідомили на офіційному сайті органів виконавчої влади України "Урядовий портал".

Нерестова заборона діятиме і на водоймах Полтавщини. Зокрема, у межах Регіонального ландшафтного парку Диканський.

Чим можна риболовити під час нересту на водоймах

На період дії обмежень дозволено лише лов на поплавкову або донну вудочку. А також спінінгом з берега із загальною кількістю не більше 2 гачків. Риболовля дозволена поза межами нерестовищ.

Що забронено робити під час нересту

Під час нересту заборонено пересуватися на водоймах усім транспортним засобам чи моторним суднам. За виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони. Заборонено також здійснювати промислове рибальство та підводного полювання.

Яке покарання, якщо не дотримуватись вимог

За недотримання вимог передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків завданих рибному господарству.

У нерестовий період рибоохоронці Держрибагентства у посиленому режимі здійснюють контроль на водоймах. Обмеження діятимуть на Троянівському водосховищі до 10 червня 2024 року, на решті водойм на Полтавщині до 20 травня 2024 року.

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