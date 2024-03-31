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"Свято, що нагадує нам про силу духу": Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем
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"Свято, що нагадує нам про силу духу": Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем

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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський у неділю 31 березня привітав християн західного обряду зі святом Великодня.

"Вітаю українців і всіх християн, які відзначають Великдень сьогодні. Свято, що нагадує нам про силу духу, яка не дозволить темряві перемогти. Не дасть затьмарити волю. І яка об’єднує – об’єднує сім’ї, народи та континенти", — написав Зеленський.

Він також згадав чергові атаки РФ по території України.

"Цієї ночі – знову ракети, знову "шахеди" проти людей. Але ми захищаємось, ми витримуємо, наш дух не здається і знає, що можна відвернути загибель. Життя може перемогти. Хай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла. Хай віра єднає всі добрі серця та зміцнює тих, хто захищає свій дім. І хай ближчим стане справжній мир для всієї нашої України та всіх народів, які страждають від воєн", — додав президент.

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