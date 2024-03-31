На Тернопільщині попрощалися із військовим Романом Янчуком

На Тернопільщині провели в останню дорогу військовослужбовця Романа Янчука.
Про це на своїй сторінці повідомив голова Кременецької громади Андрій Смаглюк.
Чоловік був старшим лейтенантом, офіцером обліку мобілізаційної роботи другого відділу Кременецького територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Прощання Романом Янчуком. Фото: Кременецька РДА
Помер чоловік 28 березня 2024 року в Тернопільській обласній клінічній лікарні. Чоловікові було 55 років.
Мешканці району, представники влади, командування та особовий склад прийшли, щоб віддати останню шану військовому.
Поховали Романа Янчука на цвинтарі в селі Великі Млинівці, Кременецького району.
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