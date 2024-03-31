Президент Сербії Олександр Вучич запропонував кандидатуру міністра оборони та віце-прем’єр-міністра Мілоша Вучевича на посаду нового премʼєр-міністра країни.

"Я пропоную Національній асамблеї Республіки Сербія Мілоша Вучевича кандидатом на пост прем’єр-міністра Республіки Сербія", — написав Вучич у мережі Instagram.

Як пише RTS, Вучевич вже отримав мандат на формування уряду.

"Я вважаю, що Мілош Вучевіч має професійні та особисті якості для виконання функції прем'єр-міністра, і він переконав мене, що може забезпечити обрання уряду", — додав Вучич.

Що відомо про партію влади у Сербії та ситуацію у країні

Правляча партія президента Олександра Вучича перебуває при владі з 2012 року. До виборів він заявив, що очікує на "хорошу явку і рішучу перемогу". Як повідомляє BBC, Сербія бореться з високою інфляцією, яка в листопаді 2023 року досягла 8%, а сам глава держави перебуває під тиском Європейського Союзу і США з метою нормалізації відносин з Косово.

3 березня правляча партія погодилася на проведення у Белграді нових муніципальних виборів. Це сталося після масових протестів опозиції та негативних оцінок голосування, проведеного 17 грудня 2023 року.