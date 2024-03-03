У Белграді відбудуться повторні вибори. Їх проведення домоглася опозиція

У Сербії правляча партія погодилася на проведення у Белграді нових муніципальних виборів. Це сталося після масових протестів опозиції та негативних оцінок голосування, проведеного 17 грудня 2023 року.

Про це 2 березня заявив виконувач обов’язків мера столиці Сербії Александар Шапіч, якого цитує балканська служба Радіо Свобода.

Опозиція звинувачувала владу у фальсифікаціях на виборах у Белграді, стверджуючи, що офіційні підсумки голосування, за якими жодна політична сила не отримала більшості, не відображають волю виборців. Наприкінці грудня та січні у Белграді проходили масові протести.

28 лютого 2024 року Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ у своїй доповіді про вибори в Сербії відзначила численні порушення демократичних стандартів у ході голосування, зокрема створення переваг у ЗМІ для правлячої Сербської прогресивної партії президента Олександра Вучича, а також нецільове використання громадських фондів. У документі йдеться про те, що для учасників виборів створили нерівні умови. Хоч прямих звинувачень у фальсифікаціях не прозвучало, виконуючий обов'язки мера Белграда та заступник голови правлячої партії Олександр Шапіч 2 березня оголосив, що партія "не боїться" нових виборів і згодна на них, щоб домогтися повної легітимності голосування.

Дата нового голосування мають призначити протягом 30 днів. Опозиційна коаліція "Сербія проти насильства" назвала згоду влади провести нові вибори своєю великою перемогою.

Як зазначає Балканська служба Радіо Свобода, президент Вучич, виступаючи з націоналістичних позицій і не пориваючи зв'язку з Росією, водночас прагне зберегти добрі стосунки з Європейським Союзом. До того ж Сербія є кандидатом на вступ до ЄС.

Що відомо про партію влади у Сербії та організацію виборів

Правляча партія президента Олександра Вучича перебуває при владі з 2012 року. До виборів він заявив, що очікує на "хорошу явку і рішучу перемогу". Як повідомляє BBC, Сербія бореться з високою інфляцією, яка в листопаді 2023 року досягла 8%, а сам глава держави перебуває під тиском Європейського Союзу і США з метою нормалізації відносин з Косово.

Місцеві спостерігачі повідомили про різні порушення, в тому числі про автобуси виборців з Боснії та Герцеговини для голосування в Белграді. Неурядові спостерігачі повідомили про порушення на низці виборчих дільниць, зокрема, фальсифікацію голосів.