НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Белграді відбудуться повторні вибори. Їх проведення домоглася опозиція
СербіяВИБОРИПОЛІТИКАСвітПолітика

У Белграді відбудуться повторні вибори. Їх проведення домоглася опозиція

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Сербія, вибори в Белград, Вучич
Президент Сербії Александр Вучич під час звернення до народу 4 січня 2023 року. Фото: AP

У Сербії правляча партія погодилася на проведення у Белграді нових муніципальних виборів. Це сталося після масових протестів опозиції та негативних оцінок голосування, проведеного 17 грудня 2023 року.

Про це 2 березня заявив виконувач обов’язків мера столиці Сербії Александар Шапіч, якого цитує балканська служба Радіо Свобода.

Опозиція звинувачувала владу у фальсифікаціях на виборах у Белграді, стверджуючи, що офіційні підсумки голосування, за якими жодна політична сила не отримала більшості, не відображають волю виборців. Наприкінці грудня та січні у Белграді проходили масові протести.

28 лютого 2024 року Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ у своїй доповіді про вибори в Сербії відзначила численні порушення демократичних стандартів у ході голосування, зокрема створення переваг у ЗМІ для правлячої Сербської прогресивної партії президента Олександра Вучича, а також нецільове використання громадських фондів. У документі йдеться про те, що для учасників виборів створили нерівні умови. Хоч прямих звинувачень у фальсифікаціях не прозвучало, виконуючий обов'язки мера Белграда та заступник голови правлячої партії Олександр Шапіч 2 березня оголосив, що партія "не боїться" нових виборів і згодна на них, щоб домогтися повної легітимності голосування.

Дата нового голосування мають призначити протягом 30 днів. Опозиційна коаліція "Сербія проти насильства" назвала згоду влади провести нові вибори своєю великою перемогою.

Як зазначає Балканська служба Радіо Свобода, президент Вучич, виступаючи з націоналістичних позицій і не пориваючи зв'язку з Росією, водночас прагне зберегти добрі стосунки з Європейським Союзом. До того ж Сербія є кандидатом на вступ до ЄС.

Що відомо про партію влади у Сербії та організацію виборів

Правляча партія президента Олександра Вучича перебуває при владі з 2012 року. До виборів він заявив, що очікує на "хорошу явку і рішучу перемогу". Як повідомляє BBC, Сербія бореться з високою інфляцією, яка в листопаді 2023 року досягла 8%, а сам глава держави перебуває під тиском Європейського Союзу і США з метою нормалізації відносин з Косово.

Місцеві спостерігачі повідомили про різні порушення, в тому числі про автобуси виборців з Боснії та Герцеговини для голосування в Белграді. Неурядові спостерігачі повідомили про порушення на низці виборчих дільниць, зокрема, фальсифікацію голосів.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
Вучич
Сербія отримала партію РЕБ з Росії, попри санкції ЄС
Наумов
У Сербії судовий процес щодо ексгенерала СБУ Наумова розпочнеться знову
Бикович, серіали, Білий лотос
Мілош Бикович більше не зніматиметься у серіалі "Білий лотос"
Ексгенерал СБУ Наумов вийшов з сербської в'язниці
Ексгенерал СБУ Наумов вийшов з сербської в'язниці
На початок