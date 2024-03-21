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Глава МЗС Росії Лавров під час зустрічі із сербським колегою: "Ми ведемо необхідну війну"
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Глава МЗС Росії Лавров під час зустрічі із сербським колегою: "Ми ведемо необхідну війну"

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Росія
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (ліворуч) і його сербський колега Івіца Дачич заходять у зал під час зустрічі в Москві, Росія, 21 березня 2024 року. lga Maltseva/Pool via REUTERS

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що попри "численні виклики", відносини країни із Росією "знаходяться на високому рівні" і ґрунтуються на "стратегічній співпраці".

Про це Івіца Дачич сказав під час візиту до Москви, де він зустрівся з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим, передає сербська державна телерадіокомпанія RTS.

Зокрема сторони обговорили двосторонні відносини, ситуацію з Косовом і міжнародні питання.

Дачич також підкреслив, що особисті стосунки двох президентів Александра Вучича та Володимира Путіна також відіграють "особливу роль у розвитку співпраці" мід державами.

За його словами, економічні відносини з Росією мають виняткове значення, особливо в сфері енергетики, і між двома країнами є угода, яка за ініціативою двох президентів діє до 2025 року.

"Ми дуже вдячні Росії за підтримку, яку вона надає нам, коли йдеться про нашу територіальну цілісність. Для нас це дуже важливо, і я хочу особисто подякувати вам за велике розуміння та підтримку в кожній ситуації, коли ми зверталися до вас за допомогою", — сказав глава МЗС Сербії.

Він висловив вдячність за прохання Москви провести засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Косово і Метохії з нагоди 25-ї річниці початку "агресії НАТО проти Сербії".

Своєю чергою міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зазначив, що "Москва дуже цінує відносини з Белградом".

"Ми дуже задоволені тим, як ми просуваємося, коли йдеться про торгівлю та інвестиції. Ця лінія Заходу, на чолі з США, відображена в усіх міжнародних відносинах і спрямована на зміну, перш за все, економічних міжнародних відносин. Я маю на увазі в першу чергу МВФ", — сказав Лавров.

Він додав, що співпраця із Сербією у сфері ООН "особливо цінна", коли йдеться про позиції, які західні політики "не хочуть чути".

"Ми ведемо необхідну війну і будемо її продовжувати на основі принципів демократії, і більшість країн міжнародної спільноти це підтримують. Ми розраховуємо на обмін думками щодо двосторонніх відносин, нам цікаво почути вашу оцінку ситуація на Балканах", – сказав Лавров.

Що відомо про ситуацію у Сербії

У столиці Сербії Белграді 18 грудня 2023 року почалася акція протесту прихильників опозиційного блоку "Сербія проти насильства" Марініки Тепіч та Мирослава Алексича. Люди вимагали скасувати результати парламентських виборів та заявляли про численні фальсифікації.

Що відомо про партію влади у Сербії та організацію виборів

Керівна партія президента Вучича перебуває при владі з 2012 року. Місцеві спостерігачі повідомили про різні порушення, в тому числі про автобуси виборців з Боснії та Герцеговини для голосування в Белграді. Неурядові спостерігачі повідомили про порушення на низці виборчих дільниць, зокрема, фальсифікацію голосів.

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