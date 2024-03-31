На Донеччині від обстрілів двоє загиблих та п'ятеро поранених

Протягом 30 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинули двоє жителів у Красногорівці. Ще п'ятеро людей в області дістали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За даними Філашкіна, поранені:
- одна жінка у Красногорівці,
- троє жителів у Кураховому,
- одна людина у Костянтинівці.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1898 загинули,
- 4749 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
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