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На Донеччині від обстрілів двоє загиблих та п'ятеро поранених
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На Донеччині від обстрілів двоє загиблих та п'ятеро поранених

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Обстріл Костянтинівки та Курахового 30 березня 2024 року
Наслідки обстрілу Костянтинівки та Курахового на Донеччині 30 березня 2024 року. Фото: прокуратура Донеччини/Facebook

Протягом 30 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині загинули двоє жителів у Красногорівці. Ще п'ятеро людей в області дістали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За даними Філашкіна, поранені:

  • одна жінка у Красногорівці,
  • троє жителів у Кураховому,
  • одна людина у Костянтинівці.

Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:

  • 1898 загинули,
  • 4749 поранені.

Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

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