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Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, є поранені: армія РФ ракетами та дронами атакувала Херсонщину
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Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, є поранені: армія РФ ракетами та дронами атакувала Херсонщину

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Херсон, обстріли, приватний будинок
Херсон, пошкоджені вікна та стіни у приватному будинку внаслідок влучання снарядів РФ, 28 березня 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

За добу 30 березня 2024 року російські військові обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними Прокудіна, під ударами перебували Херсон, Антонівка, Садове, Тягинка, Інженерне, Михайлівка, Берислав, Кізомис, Золота Балка, Понятівка, Станіслав, Шляхове, Осокорівка, Львове та Білозерка. Ракетами вдарили по Бериславському району та двома дронами атакували Херсонський район.

"На Херсонщині обстрілами пошкоджені дві багатоповерхівки та 21 приватних будинків. Снаряди РФ поцілили по навчальному закладу, територіях промислових та сільськогосподарських підприємств. Дві людини поранені", — повідомив керівник ОВА.

Сили оборони півдня повідомили, що вночі на Херсонщині під час дронової атаки армія РФ застосувала балістику і керовану авіаційну ракету. Поцілили по законсервованому агропідприємству. Загиблих та поранених немає.

Що відомо про обстріли Херсонської області 30 березня 2024 року

Вранці військові РФ скинули вибухівку з дрона на Берислав. Внаслідок детонації поранення отримала медсестра, яка йшла вулицею.

Російські військові обстріляли Станіслав. Снаряд впав біля воріт одного з будинків та розірвався. 65-річний чоловік отримав уламкові поранення, він самостійно звернувся за медичною допомогою.

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