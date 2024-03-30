30 березня близько 10:15 російські військові скинули вибухівку з дрона на Берислав Херсонської області.
Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.
У дописі йдеться, що внаслідок детонації поранення отримала медсестра, яка йшла вулицею.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Раніше ОВА повідомила, що російські військові 30 березня обстріляли Станіслав Херсонської області. Поранений 65-річний місцевий житель.
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