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Підтвердили загибель 45-річного бійця з Волині Андрія Новосада
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Підтвердили загибель 45-річного бійця з Волині Андрія Новосада

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Загинув боєць ЗСУ з Волині Андрій Новосад
Андрій Новосад. Турійська селищна рада

В Турійській громаді на Волині оголосили триденну жалобу у зв'язку із загибеллю військовослужбовця Андрія Новосада.

Як повідомили у селищній раді, 45-річного бійця більше двох місяців вважали зниклим безвісти.

Андрій Нововсад служив у війську з серпня минулого року. Зв'язок із військовим зник 6 січня 2024 року. Нині стало відомо, що волинянин загинув під час виконання бойового завдання у Пологівському районі Запорізької області.

В неділю, 31 березня в громаді прощатимуться з полеглим захисником. Андрія Новосада поховають у рідному селі Туропин.

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