Юлія Грицку-Андрієш більше не заступниця начальника Чернівецької ОВА: що відомо

Юлія Грицку-Андрієш звільнилася з посади заступника начальника Чернівецької ОВА. Вона обійматиме посаду радника з міжнародної співпраці.

Про це у Telegram-каналі повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Причиною вказані сімейні обставини.

Суспільне зверталось за коментарем до Грицку-Андрієш щодо її звільнення, втім відповіді не отримали.

Що відомо про Грицку-Андрієш

Кабмін погодив призначення Юлії Грицку-Андрієш на посаду заступниці начальника Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка у травні 2023 року.

Юлія Грицку-Андрієш – депутатка Чернівецької обласної ради від політичної партії "Слуга народу". На місцевих виборах 2020 року також балотувалася до Чернівецької міської ради, однак не була обрана.

Грицку-Андрієш є кандидаткою економічних наук. Працює експерткою з місцевого економічного розвитку проєкту USAID "Говерла".

На початку повномасштабної війни Юлія Грицку-Андрієш стала співзасновницею благодійного фонду “Help Ukraine Romania”, який забезпечує надходження гуманітарної допомоги з Румунії.

Руслана Запаранюка призначили на посаду начальника Чернівецької ОВА у липні 2022 року.

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