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Тернопільська "Нива" зіграла домашній матч із футбольним клубом "Діназ"
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Тернопільська "Нива" зіграла домашній матч із футбольним клубом "Діназ"

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Футбольний матч ФК "Нива"
Футбольний матч. Фото: Суспільне Тернопіль

На Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича відбувся матч між футбольним клубом "Нива" та ФК "Діназ". Це другий тур Чемпіонату Першої Ліги групи "Вибування".

Про це повідомили у пресслужбі ФК "Нива".

Хвилиною мовчання вшанували фанатів Ниви, загиблого бійця 1-ї окремої механізованої бригади "Вовки Да Вінчі" Валерія Гинду, командира групи спеціального призначення Сергія Тришкалюка.

Матч на Тернопільському стадіоні, Тернопіль, 30 березня
Вшанування загиблих бійців ЗСУ, фанатів ФК "Нива". Фото: Суспільне Тернопіль

На 19 хвилині гол у ворота "Ниви" забив гравець ФК "Діназ" Сулейман Сейтхалілов.

Матч між ФК "Нива" та ФК "Діназ", Тернопіль, 30 березня, 2024
Матч між ФК "Нива" та ФК "Діназ". Фото: Суспільне Тернопіль

На 31 хвилині гол у ворота футбольного клубу "Діназ" забив гравець "Ниви" Роман Волохатий.

Гол у ворота ФК "Діназ" забив гравець "Ниви" Роман Волохатий, 30 березня, 2024
Гол у ворота ФК "Діназ" забив гравець "Ниви" Роман Волохатий. Фото: Суспільне Тернопіль

На 67 хвилині гол у ворота тернополян забив Андрій Ткачук.

Гол у ворота ФК "Нива", Тернопіль, 30 березня, 2024
Гол у ворота ФК "Нива". Фото: Суспільне Тернопіль

На 72 хвилині гол у ворота "Ниви" забив Станіслав Мораренко.

Гол у ворота "Ниви" забив Станіслав Мораренко
Гол у ворота "Ниви" забив Станіслав Мораренко. Фото: Суспільне Тернопіль

На 92 хвилині гол у ворота тернополян забив Станіслав Мораренко.

Це перший домашній матч після зимової перерви, який може відвідати обмежена кількість вболівальників.

Тернопільська "Нива" грає домашній матч, Тернопіль, 30 березня, 2024
Тернопільська "Нива" грає домашній матч . Фото: Суспільне Тернопіль

Футбольний клуб "Нива" знаходиться на 4 місці у турнірній таблиці.

Першу гру у весняній частині чемпіонату футбольний клуб з Тернополя зіграв на виїзді з командою "Гірник спорт" з Полтавщини 23 березня. Попередній матч "Ниви" завершився перемогою тернополян, з рахунком 0:1.

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