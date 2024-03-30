Тернопільська "Нива" зіграла домашній матч із футбольним клубом "Діназ"

На Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича відбувся матч між футбольним клубом "Нива" та ФК "Діназ". Це другий тур Чемпіонату Першої Ліги групи "Вибування".
Про це повідомили у пресслужбі ФК "Нива".
Хвилиною мовчання вшанували фанатів Ниви, загиблого бійця 1-ї окремої механізованої бригади "Вовки Да Вінчі" Валерія Гинду, командира групи спеціального призначення Сергія Тришкалюка.
На 19 хвилині гол у ворота "Ниви" забив гравець ФК "Діназ" Сулейман Сейтхалілов.
На 31 хвилині гол у ворота футбольного клубу "Діназ" забив гравець "Ниви" Роман Волохатий.
На 67 хвилині гол у ворота тернополян забив Андрій Ткачук.
На 72 хвилині гол у ворота "Ниви" забив Станіслав Мораренко.
На 92 хвилині гол у ворота тернополян забив Станіслав Мораренко.
Це перший домашній матч після зимової перерви, який може відвідати обмежена кількість вболівальників.
Футбольний клуб "Нива" знаходиться на 4 місці у турнірній таблиці.
Першу гру у весняній частині чемпіонату футбольний клуб з Тернополя зіграв на виїзді з командою "Гірник спорт" з Полтавщини 23 березня. Попередній матч "Ниви" завершився перемогою тернополян, з рахунком 0:1.