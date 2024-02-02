Гравці футбольного клубу "Нива" Тернопіль відновили тренування

Після двомісячного відпочинку гравці футбольного клубу "Нива" Тернопіль вийшли з відпустки. Команда клубним автобусом їде в село Боричівка Теребовлянської громади на тренування. Працюють на полі зі штучним покриттям.

Про це Суспільному розповів гравець команди Роман Волохатий.

"Неприємна бігова робота, бо зараз треба набігати великі об’єми, великі кілометражі. Не зовсім добрі умови в Тернополі, щоб повністю підготовитись з бігової роботи. Жорстка поверхня, маємо тренуватися в сороканіжках, бо потім страждають гомілкостопи, коліна, спина. Мусимо підлаштовуватися, на жаль, під ті умови які є", — говорить гравець "Ниви" Роман Волохатий.

Гравець "Ниви" Роман Волохатий. Фото: Суспільне Тернопіль

Півзахисник "Ниви" Арсентій Дорошенко каже, що разом з футболістами "Ниви" тренуються 10 гравців інших команд, які перебувають у тернопільському клубі на перегляді.

Тренування футбольного клубу "Нива". Фото: Суспільне Тернопіль

"Всі нормальні хлопці. Зі всіма можемо знайти мову, зі всіма нормально спілкуємося. Допомагаємо, якщо потрібно".

Півзахисник "Ниви" Арсентій Дорошенко. Фото: Суспільне Тернопіль

Під час зимової відпустки футбольний клуб покинули Андрій Малащук та капітан команди і воротар Максим Механів, у якого контракт з "Нивою" підписаний до літа цього року.

"Хтось буде обов’язково захищати ворота. Максу я побажаю успіхів. Він пішов в непоганий колектив з великими амбіціями. Я думаю, що він того вартий. Він то заслужив. До 10 лютого будемо в Тернополі. Потім 2 дні відпочинемо, а 13 по 26 будемо у Львові. Далі декілька днів відпочинку і знову заїдемо у Львів. З першого по 15 березня і безпосередньо там вже будемо готуватися до нової частини сезону", — каже головний тренер "Ниви" Олександр Стахів.

Головний тренер "Ниви" Олександр Стахів. Фото: Суспільне Тернопіль

Під час товариських матчів, а їх буде щонайменше 12, визначать головного голкіпера команди. Хто з гравців "Ниви" отримає капітанську пов’язку, поки не повідомляють.

Гравці футбольного клубу "Нива". Фото: Суспільне Тернопіль

Першу гру у весняній частині чемпіонату футбольний клуб з Тернополя зіграє на виїзді з командою "Гірник спорт" з Полтавщини 23 березня.