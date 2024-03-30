На Кіровоградщині скасували аварійні відключення електрики

У шести регіонах України, серед яких є Кіровоградська область, скасували аварійні відключення електрики. Їх ввели у п'ятницю, 29 березня. Причина – мережеві обмеження та недостатність локальної генерації через пошкодження електростанцій.

По це йдеться на сайті Міністерства енергетики України.

На Кіровоградщині вимикалась високовольтна повітряна лінія, знеструмилась залізниця (збоїв руху потягів не було) та побутові споживачі. Нині усіх заживили.

За даними міненерго, на ранок 30 березня графіки аварійних відключень не застосовуються. Погодинні відключення діють у Харківській області для 120 тисяч абонентів. Це пов'язано зі значними пошкодженнями обладнання НЕК "Укренерго" та, як наслідок, неможливість передати необхідний обсяг електроенергії.

29 березня на запит Польщі до енергосистеми України постачалась електроенергія з 12:00 до 15:00 години. У короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС. Наразі дефіциту електроенергії в енергосистемі немає, повідомили в міністерстві енергетики.