НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Кіровоградщині скасували аварійні відключення електрики
ЕлектроенергіяЕНЕРГЕТИКАВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиРегіони

На Кіровоградщині скасували аварійні відключення електрики

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Кіровоградщині скасували аварійні відключення електрики
На Кіровоградщині скасували аварійні відключення електрики. Фото: Суспільне Кропивницький

У шести регіонах України, серед яких є Кіровоградська область, скасували аварійні відключення електрики. Їх ввели у п'ятницю, 29 березня. Причина – мережеві обмеження та недостатність локальної генерації через пошкодження електростанцій.

По це йдеться на сайті Міністерства енергетики України.

На Кіровоградщині вимикалась високовольтна повітряна лінія, знеструмилась залізниця (збоїв руху потягів не було) та побутові споживачі. Нині усіх заживили.

За даними міненерго, на ранок 30 березня графіки аварійних відключень не застосовуються. Погодинні відключення діють у Харківській області для 120 тисяч абонентів. Це пов'язано зі значними пошкодженнями обладнання НЕК "Укренерго" та, як наслідок, неможливість передати необхідний обсяг електроенергії.

29 березня на запит Польщі до енергосистеми України постачалась електроенергія з 12:00 до 15:00 години. У короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС. Наразі дефіциту електроенергії в енергосистемі немає, повідомили в міністерстві енергетики.

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Енергетики ДТЕК
На Донеччині повторно введено стабілізаційні відключення електроенергії — ДТЕК
В Олександрії запровадили графіки відключень електрики
На Кіровоградщині запровадили графіки аварійних відключень електрики
Енергетики після обстрілу ремонтують мережі
"Ми готові до будь-яких викликів, розглядаємо різні сценарії": як працює енергосистема Миколаївщини
Електроенергія
У Міненерго розповіли, як співпрацюють з європейським енергоринком у системі ENTSO-E
На початок