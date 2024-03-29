На Кіровоградщині ввели аварійні відключення електрики

У Кіровоградській області діють аварійні відключення електрики.

Про це Суспільному розповіла речниця обленерго Альона Данильченко.

"Це необхідний крок, щоб уникнути перевантаження мереж та збалансувати енергосистему. Цей графік запроваджується в екстреному порядку, тому попередньо оприлюднити його неможливо".

У Telegram-каналі "Світло Олександрійщини" повідомили, що відключатимуть через кожні дві години на дві години.

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі написав, що "через складну ситуацію в енергосистемі України за розпорядженням НЕК "Укренерго" по всій території Кіровоградщини вводяться графіки аварійних відключень електроенергії".

Окрім цього, ввели аварійні відключення у Дніпропетровській і Запорізькій областях, повідомили в "Укренерго". Це буде до вечора 29 березня.

Основна причина — відсутність достатнього обсягу потужностей в системі через нічну масовану російську атаку на українські електростанції. Також і далі діють обмеження енергопостачання на Харківщині та у Кривому Розі.