Служба безпеки України заочно повідомила про підозру двом жителям Херсонщини, які сприяли депортації до Росії 15 вихованців Новопетрівської спеціальної школи Миколаївської області.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За інформацією української спецслужби, слідчі зібрали докази депортації до РФ 15 вихованців захопленої станом на липень 2022 року Новопетрівської спеціальної школи Миколаївщини.

"Серед виконавців злочину – так званий заступник очільника окупаційного "департаменту молоді та спорту Херсонської області". Його спільниця – призначена рашистами "ректорка" аграрного університету на тимчасово окупованій території регіону", — йдеться у повідомленні СБУ.

Щоб викрасти дітей із навчального закладу, до нього прибули 20 озброєних військовослужбовців країни-агресора.

За слідством, росіяни вивезли вихованців разом з директоркою школи та її чоловіком до окупованого на той період селища Степанівка на Херсонщині.

"Там потерпілих очікували двоє фігурантів-псевдопосадовців, які організували примусове переміщення викрадених дітей і двох дорослих до місцевого річкового вокзалу. Звідти потерпілих "під контролем" держави-агресора переправили на лівобережжя області, а потім автобусом – до Криму. Звідти вихованців української школи поїздом вивезли до міста Анапа у Краснодарському краї", — повідомили в СБУ.

Під час перебування у РФ дітям заборонили використовувати українську мову та змушували співати гімн РФ. За підтримки міжнародних волонтерських організацій малолітніх потерпілих вдалося вивезти до третьої країни, щоб у подальшому повернути додому.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом громадянам України, які співпрацювали з окупаційними органами, про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Тривають заходи з пошуку підозрюваних, оскільки вони перебувають на тимчасово окупованій частині України, додали у Службі безпеки України.

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