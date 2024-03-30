Минулої доби Сили оборони знищили 730 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 441 тисячу людей.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 30.03.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 441 520 (+730)", — мовиться у повідомленні.
Також українські військові знищили:
- танків — 6 951 (+29) од,
- бойових броньованих машин — 13 284 (+20) од,
- артилерійських систем — 11 006 (+15) од,
- РСЗВ — 1 023 (+0) од,
- засобів ППО — 736 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8 701 (+45) од,
- крилатих ракет — 2 046 (+24) од,
- кораблів та катерів — 26 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14 670 (+25) од,
- спеціальної техніки — 1 814 (+7) од.
Дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, додали у Генштабі.
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