У Кропивницькому триває Всеукраїнський тиждень дитячого читання "Наближаємо Перемогу з книгою". Він почався 26 березня, закінчиться 2 квітня. Його мета — залучати більше дітей до читання та відвідування бібліотек. Тиждень дитячого читання започаткований у 1943 році. Статус всеукраїнського набув у 93 році. Щороку він стартує в усіх регіонах України.

Про це розповіла Суспільному директорка департаменту культури ОВА Уляна Соколенко. З її слів, в області 26 дитячих бібліотек, і там зареєстровані 32 тисячі дітей.

"Загальний фонд по цих бібліотеках майже 500 тисяч книжок. Торік була відновлена програма книговидання, і дві дитячі книжки якраз отримали фінансову підтримку з обласного бюджету. Цього року ми очікуємо на фінансову підтримку від Українського інституту книги. У держбюджеті передбачили 466 мільйонів гривень саме на книжки".

В обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка мають 130 тисяч книг. Тут можна вибрати літературу для дітей від народження до 15 років. З початку повномасштабного вторгнення Росії отримують менше примірників, розповіла заступниця директора Оксана Котова.

Дитячі книжки в бібліотеці. Суспільне Кропивницький

Книжки з бібліотеки для дітей у Кропивницькому. Суспільне Кропивницький

Якщо до повномасштабної війни це було до чотирьох тисяч на рік (державних грошей на це щороку виділяли до 180 тисяч гривень), то у 2022 році майже не було поповнень, а у 2023 році в бібліотеки надійшли 700 книг. Це і за гроші з державного бюджету, і як подарунок від благодійників.

Також бібліотека перемогла в другому турі книжкового гранту й отримала книг на 30 тисяч гривень книг від Української асоціації книговидавців.

"Це такий стереотип, що діти не читають, діти читають і багато. І вони поєднують книги й гаджети. Зовсім інші враження переживає дитина від паперової книги. Це і гортання сторінок, і можливість піти з нею в укриття. Ти не прив’язаний майже до світла", — розповіла Оксана Котова.

За словами бібліотекарки Світлани Драченко, останнім часом популярні білінгви. Це книги, де є текст і англійською, і українською мовами.

Катерина Будько і Лев. Суспільне Кропивницький

Кропивничанка Катерина Будько приводить в бібліотеку щотижня дворічного Лева. Щоразу беруть додому п’ять книжок. За її спостереженнями, коли дитина слухає тексти, вона вчить нові слова і розвиває пам'ять.

"Записались ми приблизно місяці три тому, бо Лев дуже сильно любить книжечки. Особливо про транспорт. "Трактор" він дуже чітко говорить, вже навчився. Це завдяки книжкам".

Артем Крячко також ходить до бібліотеки. Своєю улюблена книгою вдома назвав велику енциклопедію.

"Про тварин, про машини, про людей вона мені читала. Я теж іноді читаю. І про дітей, які вивчають всіляких комах".