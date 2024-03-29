У Кременчуцькій громаді на Полтавщині вирішили оновити місцеву автоматизовану систему централізованого сповіщення. Щодо цього оголосили тендер.

Про це стало відомо з сайту Prozorro.

Сучасну систему оповіщення замовив департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради. За словами речниці міськради Юлії Перепелятник, фінансувати цей проєкт планують з трьох джерел. Окрім міського бюджету, хочуть залучити обласний, а також кошти від західних партнерів.

Нова система сповіщення працюватиме на території Кременчуцької ТГ. Окрім центру громади, її планують встановити у селах Потоки, Мала Кохнівка, Придніпрянське та Соснівка. Вона зможе функціонувати автономно, а також передавати різні голосові повідомлення.

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