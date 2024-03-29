У 2 професійних ліцеях на Буковині покращать освіту. В межах проєкту "Skills4Recovery" у них оновлять обладнання та навчатимуть вчителів.

Про це повідомили на сторінці Чернівецької ОВА у Facebook.

Йдеться про Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу та Глибоцький професійний ліцей. Проєкт допоможе їм покращити професійну освіту.

Що змінить проєкт

У Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу вже закупили обладнання на понад 2 мільйони гривень. За словами т.в.о. директора ліцею Дмитра Філіпчука, ця сума не кінцева. Для практичних занять закупили нові підйомники, стенд для витяжки кузова автомобіля, вакуумні апарати для підкачки масла, апарат для автоматичної роботи з кондиціонерами, діагностувальне обладнання, піскоструй та візок з інструментами. З нового обладнання ліцей також отримав 5 ноутбуків та мультимедійну дошку. За словами Філіпчука, до цього деякого обладнання у закладі не було, а частина потребувала оновлення.

Нове обладнання у ліцеї. Суспільне Чернівці

"Якщо дитина буде працювати в майбутньому не з брудними руками, а на сучасному обладнанні, де їй потрібно прийти з планшетом до автомобіля, визначити діагностичні несправності, підняти на чистому підйомнику і все це буде комфортно, то вона зрозуміє, що така освіта дасть їй заробити кошти і буде перспективніша", — каже Філіпчук.

Також планують покращувати інклюзивність, зокрема у новому боксі буде доступ для малобільних людей. В гуртожитку вже встановили пандус. Викладачів також навчатимуть психологічно підтримувати студентів і навичкам роботи з людьми з інклюзією, крім того, освоювати техніку.

Що передбачає проєкт

До проєкту увійшло шість областей. Його мета — покращити потенціал фахівців для відновлення України. Загалом на нього виділили 10 мільйонів євро. Це проєкт GIZ за дорученням Федерального уряду Німеччини, він триватиме 2 роки.

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