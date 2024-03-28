Кулеба вперше відвідує Індію з офіційним візитом

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба 28-29 березня відвідує Індію з візитом на запрошення свого індійського колеги Субраманьяма Джайшанкара.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що це перший візит українського міністра закордонних справ до Індії з 2017 року.

Метою візиту є втілення домовленостей президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Нарендри Моді, підготовка до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, розвиток українсько-індійських двосторонніх відносин, торгівлі та міжнародної співпраці.

Зокрема у Нью-Делі Кулеба проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема з главою МЗС Індії. Також міністри проведуть засідання українсько-індійської Міжурядової комісії з торгівлі, економічної, наукової, технічної, промислової та культурної співпраці. Глава МЗС України також проведе низку зустрічей з неурядовими організаціями, аналітичними центрами та індійськими журналістами.

Пізніше Кулеба у соцмережі X повідомив, що почав свій візит до Нью-Делі.

"Українсько-індійська співпраця є важливою, і ми будемо пожвавлювати зв’язки. Спираючись на діалог між президентом Володимиром Зеленським і прем'єром Нарендрою Моді ми (із главою МЗС Індії — ред.) звернемо особливу увагу на "формулу миру", — йдеться у дописі міністра.

20 березня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин між державами.