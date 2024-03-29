НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
29 березня на Львівщині прощаються із двома військовими
ПохованняВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

29 березня на Львівщині прощаються із двома військовими

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прощання з військовими у Львові
Прощання з військовими у Львові. Романа Балук/пресслужба Львівської міської ради

Сьогодні, 29 березня, на Львівщині поховають двох учасників російсько-української війни — Андрія Антонищака і Юрія Гуза.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Андрій Антонищак народився у місті Новий Розділ Львівської області й був народним депутатом восьмого скликання Верховної Ради України.

Андрій Антонищак
Андрій Антонищак. Пресслужба Львівської ОВА

Полковник, учасник Революції Гідності. Згодом добровольцем пішов на фронт, був одним із засновників батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

З початком повномасштабного вторгнення РФ служив у Національній гвардії України. Помер 27 березня через проблеми зі здоров’ям, спричинені війною.

Юрій Гуз народився у Львові.

Юрій Гуз
Юрій Гуз. Пресслужба Львівської ОВА

Воював у 24 бригаді імені Короля Данила. Вступив до лав ЗСУ в січні 2023 року. Помер 27 березня 2024 року після лікування. Йому було 55 років.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Похорон військового у лановецькій громаді
У громадах на Тернопільщині провели в останню дорогу двох бійців
Загиблі з Кіровоградщини: Олег Стрілковський, Євгеній Бендяк та Станіслав Могилан
У Кропивницькому попрощалися з Олегом Стрілковським, Станіславом Могиланом та Євгенієм Бендяком
У Ріпках поховали солдата ЗСУ Сергія Юдина. Чернігівський обласний ТЦК та СП
На Чернігівщині поховали бійця ЗСУ Сергія Юдина з Ріпок
Військовий Іван Грицко
У Тернополі попрощались із військовим Іваном Грицком
На початок