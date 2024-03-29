29 березня на Львівщині прощаються із двома військовими

Сьогодні, 29 березня, на Львівщині поховають двох учасників російсько-української війни — Андрія Антонищака і Юрія Гуза.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Андрій Антонищак народився у місті Новий Розділ Львівської області й був народним депутатом восьмого скликання Верховної Ради України.

Андрій Антонищак. Пресслужба Львівської ОВА

Полковник, учасник Революції Гідності. Згодом добровольцем пішов на фронт, був одним із засновників батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

З початком повномасштабного вторгнення РФ служив у Національній гвардії України. Помер 27 березня через проблеми зі здоров’ям, спричинені війною.

Юрій Гуз народився у Львові.

Юрій Гуз. Пресслужба Львівської ОВА

Воював у 24 бригаді імені Короля Данила. Вступив до лав ЗСУ в січні 2023 року. Помер 27 березня 2024 року після лікування. Йому було 55 років.