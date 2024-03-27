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Помер екснардеп із Львівщини Андрій Антонищак
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Помер екснардеп із Львівщини Андрій Антонищак

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Андрій Антонищак
Андрій Антонищак. Пресслужба Верховної Ради України

Сьогодні, 27 березня, помер Андрій Антонищак — народний депутат попереднього скликання, громадський активіст і військовий родом із Львівщини.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко у своєму Telegram-каналі.

"Зранку отримали сумну звістку. Помер наш колега, депутат ВР попереднього скликання Андрій Антонищак. Андрій воював, був поранений. Але тоді пронесло. Війна наздогнала в тилу, підірваним здоровʼям", — написала Ірина Геращенко.

Андрій Антонищак — засновник громадської організації "Я — львів'янин" та співзасновник громадської організації "Українська спілка учасників АТО". Із 2014 року був народним депутатом від партії "Блок Петра Порошенка".

У 2020 році вступив до Національної гвардії України, був учасником російсько-української війни. Під час бойових дій отримав поранення й був звільнений у тил.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджений медаллю "За військову службу Україні", — йдеться у повідомленні Верховної Ради України.

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