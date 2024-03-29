Армія РФ скинула вибухівку у Бериславі на Херсонщині. Поранений чоловік

Вранці 29 березня 2024 року армія РФ скинула з безпілотника вибухівку у Бериславі на Херсонщині. Поранений чоловік.

Про це повідомляється в Telegram обласної військової адміністрації.

У травмованого 45-річного чоловіка нього діагностували вибухову травму, поранення руки та ноги. Йому надали медичну допомогу, йдеться у повідомленні.

Що відомо про обстріли Берислава 28 березня 2024 рік

Зранку російські військові атакували з безпілотників Берислав. Внаслідок детонації вибухівки поранений 38-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму, поранення руки та ноги.

Згодом армія РФ вдруге скинула вибухівку з дрона на Берислав. Двоє людей поранені. Обох у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

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