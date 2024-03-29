НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У квітні здорожчає транспортна карта для проїзду в Києві
Громадський транспортРегіони

У квітні здорожчає транспортна карта для проїзду в Києві

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
транспортна карта Київ цифровий
Транспортна карта для проїзду в столиці. Фото: КМДА

Із 1 квітня вартість транспортної карти в Києві становитиме 75 грн замість 50 грн. Тарифи для проїзду в комунальному транспорті не зміняться.

Про це повідомили в "Головному інформаційно-обчислювальному центрі" Києва.

Зазначається, що вартість збільшиться через подорожчання собівартості виготовлення пластикової карти з чипом.

Вартість транспортної картки залишалась незмінною з 2019 року. За цей час суттєво розширили перелік транспортних послуг. Йдеться про погодинні проїзні, проїзні з обмеженням та без обмеження кількості поїздок, зокрема, для студентів та учнів.

Наразі вартість проїзду в міському пасажирському транспорті становить 8 грн, а за одну поїздку в міській електричці потрібно сплатити 15 грн.

Що відомо про транспортні послуги у "Київ Цифровий"

"Київ Цифровий" — мобільний застосунок, створений у 2021 році на заміну Kyiv Smart City.

Протягом 2022 року у застосунку "Київ Цифровий" з'явилося 7 нових функцій. Зокрема, підключено оплату банківською карткою та гаджетами з NFC на всіх маршрутах і видах комунального громадського транспорту.

У березні 2023 року провели опитування у застосунку "Київ Цифровий" щодо покращень, на які чекають користувачі. Мешканці столиці просили інформувати їх про зміну роботи громадського транспорту та перекриття доріг.

17 травня у міському застосунку "Київ Цифровий" удосконалили сервіс руху транспорту. Тепер користувачам доступні підказки про закриті вестибюлі метро.

У червні 2023 року в застосунку "Київ Цифровий" запустили цифрову карту для оплати проїзду. Вона автоматично прив'язується до банківської картки у додатках Apple або Wallet, а також до смартфона, з якого буде здійснюватися оплата за проїзд.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Автобуси.
За підтримки ООН та Данії: у Миколаєві з'являться три нові автобуси
Вантовий міст у Запоріжжі
У Запоріжжі на вантовому мості відкриють двосторонній проїзд — Федоров
Старий трамвай
У Львові спишуть старі автобуси, трамваї та тролейбуси
У Запоріжжі комісія з перевірки автобусів промоніторила роботу маршруток №85, №90 та №99
У Запоріжжі комісія з перевірки міських автобусів промоніторила роботу трьох маршрутів
На початок