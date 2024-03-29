У квітні здорожчає транспортна карта для проїзду в Києві

Із 1 квітня вартість транспортної карти в Києві становитиме 75 грн замість 50 грн. Тарифи для проїзду в комунальному транспорті не зміняться.

Про це повідомили в "Головному інформаційно-обчислювальному центрі" Києва.

Зазначається, що вартість збільшиться через подорожчання собівартості виготовлення пластикової карти з чипом.

Вартість транспортної картки залишалась незмінною з 2019 року. За цей час суттєво розширили перелік транспортних послуг. Йдеться про погодинні проїзні, проїзні з обмеженням та без обмеження кількості поїздок, зокрема, для студентів та учнів.

Наразі вартість проїзду в міському пасажирському транспорті становить 8 грн, а за одну поїздку в міській електричці потрібно сплатити 15 грн.

Що відомо про транспортні послуги у "Київ Цифровий"

"Київ Цифровий" — мобільний застосунок, створений у 2021 році на заміну Kyiv Smart City.

Протягом 2022 року у застосунку "Київ Цифровий" з'явилося 7 нових функцій. Зокрема, підключено оплату банківською карткою та гаджетами з NFC на всіх маршрутах і видах комунального громадського транспорту.

У березні 2023 року провели опитування у застосунку "Київ Цифровий" щодо покращень, на які чекають користувачі. Мешканці столиці просили інформувати їх про зміну роботи громадського транспорту та перекриття доріг.

17 травня у міському застосунку "Київ Цифровий" удосконалили сервіс руху транспорту. Тепер користувачам доступні підказки про закриті вестибюлі метро.

У червні 2023 року в застосунку "Київ Цифровий" запустили цифрову карту для оплати проїзду. Вона автоматично прив'язується до банківської картки у додатках Apple або Wallet, а також до смартфона, з якого буде здійснюватися оплата за проїзд.