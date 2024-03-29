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За добу на фронті відбулось 59 бойових зіткнень з армією РФ — Генштаб
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За добу на фронті відбулось 59 бойових зіткнень з армією РФ — Генштаб

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Український солдат
Український військовослужбовець сидить на гаубиці, Донецька область, Україна, 11 березня 2024 року. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 59 бойових зіткнень з російським військом.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 29 березня.

"Загалом, противник завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об’єкти цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також вночі 29 березня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed” та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бобилівка Сумської області; Борова, Куп’янськ Харківської області; Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Миколаївка, Залізне, Часів Яр, Андріївка, Диліївка, Новобахмутівка, Карлівка, Очеретине, Уманське, Бердичі, Красногорівка, Костянтинівка, Антонівка, Старомайорське, Донецької області; Комишуваха, Малинівка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських підрозділів на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 13 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки в районі населеного пункту Семенівка Донецької області, де окупанти намагались вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ у районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне де вона за підтримки авіації 22 рази намагалась прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку окупанти 8 разів атакували позиції ЗСУ в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби здійснено 2 атаки на позиції ЗСУ.

Водночас Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 4 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів окупантів.

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