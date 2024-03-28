Закон про мобілізацію: Комітет Ради вийшов на фінішну пряму у розгляді правок

Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув майже 90% законопроєкту про мобілізацію. Завтра, 29 березня, буде останній день розгляду депутатських правок.

Про це в ток-шоу Новий відлік на Суспільному сказала депутатка, членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська.

"Ми зупинилися на початку 4000 правки з 4495. Завтра буде фінальний день. Це обнадійливо, але це не кінець, тому що після цього ми приступимо до комітетських правок в цей законопроєкт. Мабуть це візьме до тижня часу. Потім ми зрозуміємо, хто винесе цей законопроєкт в зал і буде захищати кожну правку", — сказала вона.

За її словами, під час обговорення у залі законопроєкт може змінити свою архітектуру.

"Тому що те, як він птрапить в зал, скільки депутатів мають право поставити ці правки на підтвердження чи відхилення і там почнеться дика історія яка може абсолютно змінити всю архітектуру цього законопроєкту, яку ми намагаємося вималювати", — сказала депутатка.

Водночас Бобровська запевнила, що наявної нині законодавчої бази достатньо для продовження мобілізації.

"Хочу запевнити що насправді сьогодні ми носимося з цим законопроєктом, бо він навів жаху багатьом людям і зрозуміло чому. Є речі незрозумілі нікому, але наявної законодавчої бази достатньо для продовження мобілізації так, як вона відбувається сьогодні згідно з планом Генштабу", — сказала вона.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.