Північна Корея генерує до 50% своїх доходів у іноземній валюті коштом зловмисної кібердіяльності.
Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на звіт групи експертів ООН.
"Зловмисна кібердіяльність Корейської Народно-Демократичної Республіки генерує приблизно 50% її валютного доходу і використовується для фінансування її програм озброєнь", — йдеться у звіті.
Зокрема зазначається, що КНДР фінансує 40% своїх програм зброї масового ураження за допомогою "незаконних кіберзасобів".
В ООН своєю чергою підозрюють Північну Корею у здійсненні 58 кібератак на фірми, пов'язані з криптовалютою, у 2017-2023 роках. Збитки від цих кібератак оцінюються у 3 мільярди доларів США.