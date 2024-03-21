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КНДР генерує до 50% своїх валютних доходів коштом зловмисної кібердіяльності — ООН
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КНДР генерує до 50% своїх валютних доходів коштом зловмисної кібердіяльності — ООН

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КНДР фінансує 40: своєї ракетно-ядерної програми коштом злочинної кібердіяльності
Портрети колишніх північнокорейських лідерів Кім Чен Іра та та Кім Ір Сена у Пхеньяні, КНДР. AP Photo/Dita Alangkara

Північна Корея генерує до 50% своїх доходів у іноземній валюті коштом зловмисної кібердіяльності.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на звіт групи експертів ООН.

"Зловмисна кібердіяльність Корейської Народно-Демократичної Республіки генерує приблизно 50% її валютного доходу і використовується для фінансування її програм озброєнь", — йдеться у звіті.

Зокрема зазначається, що КНДР фінансує 40% своїх програм зброї масового ураження за допомогою "незаконних кіберзасобів".

В ООН своєю чергою підозрюють Північну Корею у здійсненні 58 кібератак на фірми, пов'язані з криптовалютою, у 2017-2023 роках. Збитки від цих кібератак оцінюються у 3 мільярди доларів США.

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