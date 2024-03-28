Зеленський і спікер Палати представників США обговорили допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном під час якої наголосив, що швидке ухвалення допомоги для України критично важливе.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про стрімке посилення російського повітряного терору. Лише за минулий тиждень українські міста та громади зазнали ударів 190 ракетами, 140 "шахедами" та 700 КАБами. Виведена з ладу найбільша українська ГЕС", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що у цій ситуації швидке ухвалення Конгресом США допомоги для України критично важливе.

"Ми усвідомлюємо, що в Палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне – щоб питання допомоги Україні залишалося чинником об’єднання", — сказав він.

Політики також обговорили необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, з яких Росія фінансує війну, та використання заморожених російських активів на користь України.

"В цьому ми також розраховуємо на лідерство Конгресу", — сказав Зеленський.

Він також подякував Джонсону, обом партіям, американському народу та Джо Байдену "за життєво важливу підтримку України від початку російського вторгнення".

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.

14 березня спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями сказав, що Палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в суттєво інакшому вигляді, аніж раніше схвалений Сенатом.