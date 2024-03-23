Республіканці ініціюють усунення з посади спікера Джонсона

Республіканка Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера Конгресу США, свого однопартійця Майка Джонсона. Вона звинуватила політика у зраді партії.

Про це пише американське видання The Hill.

Грін подала клопотання про звільнення спікера Джонсона – той самий процедурний крок, який призвів до усунення колишнього спікера Палати представників Кевіна Маккарті у жовтні 2022 року.

"Сьогодні я подав прохання про звільнення після того, як спікер Джонсон зрадив нашу конференцію та порушив наші правила", — сказала Грін журналістам.

За інформацією видання наразі незрозуміло, чи залучиться республіканка достатньою підтримкою, щоб відсторонити спікера. Це пов’язано з тим, що низка демократів, які одностайно проголосували за відсторонення Маккарті, кажуть, що підтримають Джонсона, якщо той продовжить укладати двопартійні угоди із Байденом щодо таких питань, як держфінансування та допомога Україні.

Джонсон відмовився розглядати ухвалений Сенатом пакет допомоги Україні, проте пообіцяв працювати над версією закону в Палаті представників, коли Конгрес повернеться до Вашингтона після канікул в середині квітня.

"Я не хочу завдавати болю нашій партії. Але це попередження. Нам час пройти через процес, і не поспішаючи знайти нового спікера Палати представників, який буде підтримувати республіканців у нашій республіканській більшості, а не грати за демократів", – сказала вона.