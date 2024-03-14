Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями сказав, що Палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в суттєво інакшому вигляді, аніж раніше схвалений Сенатом.

Про це пише The Hill.

За даними видання, Джонсон у середу, 13 березня, сказав сенаторам-республіканцям, що Палата представників надішле їм законопроєкт про допомогу Україні, але попередив, що “те, що прийде з Палати представників, виглядатиме суттєво інакше, ніж пакет іноземної допомоги на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат ухвалив минулого місяця”.

За словами сенаторів, які брали участь в обговоренні, Джонсон сказав сенаторам, що Палата представників надішле до Сенату пакет допомоги Україні, але висунув ідею зробити це кредитом або програмою ленд-лізу, щоб “платники податків США не витрачали десятки мільярдів доларів, не сподіваючись отримати повернення”.

Що відомо про законопроєкт про допомогу Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.