У Тернополі планують відкрити котокафе: що відомо

У Тернополі планують відкрити котячу кав’ярню. Частину виручених грошей хочуть спрямовувати на будівництво притулку для тварин. Зоозахисники проти того, аби в закладі утримували тварин. Кореспонденти Суспільного дізнавалися подробиці.

Ініціаторка створення котокафе — переселенка Марина Чернишова. Відкрити такий заклад вирішила після евакуації з Маріуполя разом із котом.

"Ми перебували в Маріуполі в блокаді. Ми там пробули більше місяця і, знаходячись в підвалі, я та моя родина відчували, на скільки може тварина впливати на зниження стресу. І потім, коли ми вибрались звідти разом з кицькою, перемістились на Тернопільщину. Ми дізнались, що в Тернополі існує проблема з бездомними котами. Це все склалося разом і подумала: "Чому б не зробити користь людям і одночасно тваринам, створивши такий проєкт?".

Марина Чернишова. Фото: Суспільне Тернопіль

На реалізацію проєкту витратили 650 тисяч гривень. Це гроші БО "Національна мережа розвитку локальної філантропії", програми "Початок" і власні гроші, розповіла Суспільному Марина Чернишова. За її словами, в закладі є правила поводження з тваринами. Їх розмістили перед входом у кафе.

Правила, які розмістили в кафе. Фото: Суспільне Тернопіль

Кіт в тернопільському котокафе. Фото: Суспільне Тернопіль

Тут планують проводити заходи.

"Можемо спробувати різні підходи, такі як "маудитації", наприклад. Коли ми залучаємо психологів та експертів зі зняття стресу. Щось типу медитацій. Люди, знаходячись поряд з котиками, краще заглиблюються в цю атмосферу спокою. Але при цьому, вони обов’язково не чіпають котів".

Кіт, який живе в котокафе у Тернополі. Фото: Суспільне Тернопіль

Наразі в закладі є два коти, каже Марина Чернишова.

"Ці котики досить швидко адаптувалися. Буквально на другий день вони вже спокійно ходили і спокійно гуляли. Були котики, які теж волонтери приносили. В першу чергу ми дивилися, як відчуває себе тварина в приміщенні. Якщо вона відчувала дискомфорт чи хотіла побігти і треба було утримувати тут, ми на таке не погоджувалися. Тому в нас для кожного котика є тестовий період — декілька днів коли ми дивимося, чи подобається тварині тут, чи не подобається".

Кіт, який живе в котокафе, яке хочуть відкрити в Тернополі Фото: Суспільне Тернопіль Кіт, який живе в котокафе, яке хочуть відкрити в Тернополі Фото: Суспільне Тернопіль Кіт, який живе в котокафе, яке хочуть відкрити в Тернополі Фото: Суспільне Тернопіль Кіт, який живе в котокафе, яке хочуть відкрити в Тернополі Фото: Суспільне Тернопіль

Зоозахисниця Людмила Чеховська проти такої ініціативи в Тернополі.

"Я всіляко підтримаю їх, якщо вони справді будуть переслідувати благі наміри, а не експлуатацію тварин заради бізнесу. Тобто це все можна зробити зовсім по-іншому. Вони можуть справді допомагати організаціям, волонтерам прилаштовувати тварин. Тобто показувати в своєму кафе реальні каталоги тварин у пошуках сім’ї, вони можуть проводити там різні просвітницькі заходи, різні ролики соціальні програвати у своєму кафе. Можна робити якісь події із тимчасовим залученням тварин з опікунами. Але тримати тварин на постійній основі у кафе — це суперечить засадам гуманності й етичності. Саме тому я вважала за потрібне порушити цю тему, опублікувавши допис в соцмережі".

Людмила Чеховська. Фото: Суспільне Тернопіль

Допомагає Марині Чернишовій втілювати цей проєкт ментор соціального підприємництва Володимир Василевський.

"Частина його доходів буде відраховуватися на суспільні потреби, а саме на створення прихистку для котиків. Найголовніше, ми створюємо середовище захисників тварин, які можуть тут поспілкуватися, знайти собі подібних, знайти однодумців, союзників. Всі разом ми можемо вирішити набагато більше суспільних проблем. Тому дискусія заохочується. Нічого поганого в цьому нема. Ми вважаємо те, що підняли цю тему це теж добре, але ми вирішили через соціальне підприємництво підвищити рівень соціальної відповідальності і вирішити значні виклики, які сьогодні стоять перед містом".

Володимир Василевський. Фото: Суспільне Тернопіль

Інтер’єр тернопільського котокафе. Фото: Суспільне Тернопіль