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"Рефлексії гіперреалізму в Україні": в тернопільському музеї відкрили виставку
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"Рефлексії гіперреалізму в Україні": в тернопільському музеї відкрили виставку

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У Тернопільському художньому музеї відкрили виставку за грант президента України під назвою "Рефлексії гіперреалізму в Україні" художниці Христини Боднарук.

Про це Суспільному розповів директор музею Григорій Шергей.

чорний гуцул
Портрет Олекся Пнівчука із позивним "Чорний Гуцул". Фото: Суспільне Тернопіль

За його словами, на виставці представили три двометрові портрети військовослужбовців.

"Цей грант був оголошений не підтримку молодих художників України. Художній музей подав на грант Христину Боднарук, ми виграли цей грант. Спочатку була ідея створити три портрети представників Борщівського району в борщівських вишиванках. У процесі створення почалася війна. Христина була змушена покинути межі України, але її світогляд помінявся за період повномасштабного вторгнення, тому вона створила три портрети військовослужбовців ЗСУ".

Пташка
Портрет Катерини Поліщук із позивним "Пташка". Фото: Суспільне Тернопіль

Григорій Шергей каже, на портретах зображені військовослужбовця Катерина Поліщук із позивним "Пташка", Дмитро Коцюбайло із позивним "Да Вінчі" та Олексій Пнівчук із позивним "Чорний Гуцул".

Григорій Шергей
Григорій Шергей. Фото: Суспільне Тернопіль

На виставку прийшла військовослужбовиця Ірина Драгущак із позивним "Ластівка". Жінка каже, зараз проходить реабілітацію.

"Дуже захоплююсь творчістю Христини. Вона намалювала мого побратима, командира розрахунку М119, друга "Чорного" Олексія. Не очікувала, що він такий великий і настільки потужний. Христина щоразу вміє вразити своєю роботою".

Ірина Драгущак ластівка
Ірина Драгущак. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами Григорія Шергея, виставка в художньому музеї триватиме до 18 квітня.

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