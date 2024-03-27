Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на терміновій потребі України у більшій кількості систем ППО Patriot та подібних до неї комплексів.

Про це дипломат заявив на онлайн-брифінгу для світових ЗМІ 27 березня.

Кулеба вказав, що РФ посилила повітряний терор та лише у період з 18 по 24 березня випустила по українських містах 190 ракет різних типів, 140 "шахедів" і 700 керованих авіабомб.

"Особливістю нинішніх російських атак є інтенсивне використання балістичних ракет, які можуть досягати цілей на надзвичайно високих швидкостях, залишаючи мало часу для людей, щоб знайти укриття, і спричиняючи значні руйнування", — зазначив глава МЗС.

Дипломат підкреслив, що системами Patriot володіє низка держав світу й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни і закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

"Україна наразі єдина держава у світі, яка майже щодня зазнає балістичних ракетних атак. Patriot мають бути розміщені сьогодні в Україні, щоб захищати реальні людські життя, а не залишатися в місцях, де загроза дорівнює нулю", — пояснив Кулеба.

Окрім цього, глава МЗС назвав три критично важливі результати, які принесе посилення української протиповітряної оборони:

врятує тисячі людських життів, що саме по собі є головною метою. Patriot та інші подібні системи є оборонними за визначенням. Вони покликані захищати життя, а не забирати їх;

заощадить значну кількість ресурсів для партнерів України. Кожна територія, закрита Patriot, — це менше руйнувань критичної інфраструктури і менше коштів на відновлення, а кожне місто, надійно захищене Patriot, — це тисячі українців, які повернуться з-за кордону, зміцнюючи економіку та зменшуючи її залежність від іноземної фінансової допомоги;

прикриє війська і дозволить Україні переломити хід війни.

Раніше президент Володимир Зеленський стверджував, що 10 зенітно-ракетних комплексів Patriot "кардинально змінили б ситуацію" у війні.

2 січня тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував, що під час масованого обстрілу України Повітряні сили збили 10 із 10 російських ракет "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot.