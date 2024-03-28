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Ракети Patriot, Marder, боєприпаси для Leopard: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
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Ракети Patriot, Marder, боєприпаси для Leopard: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

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Танк Leopard 2
Іспанські військові готують танки Leopard 2 під час навчань для українських військових на військовій базі Сан-Грегоріо поблизу Сарагоси, Іспанія, в понеділок, 13 березня 2023 року. Іспанські військові готують танки Leopard 2 під час навчань для українських військових на військовій базі Сан-Грегоріо поблизу Сарагоси, Іспанія, в понеділок, 13 березня 2023 року. Фото: Getty Images

Німеччина 28 березня оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема було передано безпілотники, снаряди калібру 155 мм та боєкомплект для танків Leopard.

Про це повідомляється на офіційному сайті німецького уряду.

До списку увійшли:

  • 30 БПЛА RQ-35 Heidrun;
  • 14 БПЛА Vector;
  • 5 датчиків та глушилок проти безпілотників;
  • 180 польових комплектів RF 360 – системи виявлення безпілотників;
  • 1 БРЕМ Bergepanzer 2;
  • 2 мостоукладальні танки Biber;
  • 5 БТР Bronco ATTC;
  • 9 командних машин Bronco ATTC;
  • 6 автоцистерн Mercedes-Benz Zetros;
  • 9 мінних тралів;
  • 1 броньована інженерна машина Pionierpanzer 2A1 Dachs AEV;
  • 6 машин розмінування WiSENT 1 MC;
  • 3 прикордонні машини;
  • 2056 протитанкових гранатометів RGW90 MATADOR;
  • 70 станкових гранатометів GMG;
  • боєкомплект для LEOPARD 2A6;
  • 4 000 снарядів 155-мм артилерійських боєприпасів;
  • 24 000 40-мм боєприпасів для автоматичних гранатометів;
  • 1 система спостереження для супутникового зв'язку;
  • ️330 інфрачервоних камер;
  • 3 000 маскувальних сіток;
  • 2 000 пончо для маскування;
  • 2 аварійні електрогенератори;
  • 20 бронетранспортерів Marder;
  • 1 гусеничний всюдихід Carrier Warthog (головна машина);
  • Ракети Patriot;
  • 70 тепловізійних приладів.

13 грудня у ФРН владна коаліція підписала угоду стосовно бюджету на 2024 рік, в якому закладено 8 мільярдів євро допомоги для України.

Німеччина 14 грудня оголосила про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot та боєприпасів для нього у межах нового пакета допомоги.

22 грудня Німеччина відзвітувала про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема було передано три зенітні самохідні установки Gepard.

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