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Атаки РФ: Київ скликав екстрене засідання Ради Україна-НАТО
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Атаки РФ: Київ скликав екстрене засідання Ради Україна-НАТО

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Прапори України та НАТО
Прапори України та НАТО. Фото ілюстративне: AP

28 березня 2024 року у штаб-квартирі НАТО відбулось надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів, скликане за ініціативою Києва у зв’язку із ракетними ударами РФ української критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Місія України при НАТО.

Міністр оборони України Рустем Умєров поінформував союзників про наслідки російських атак, заходи з реагування, які вживає Україна.

Він також закликав держави-члени НАТО надати додаткові системи ППО та ПРО і ракети до них для того, щоб захистити українські міста і громадян.

Протягом минулих днів Росія завдала масованих ракетних ударів по Україні, зокрема по Києву, Харкову, Одесі, Сумах, Запоріжжю, атакували ДніпроГЕС.

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