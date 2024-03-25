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"ДніпроГЕС виведена на довгий час": Ігор Сирота про наслідки масованого ракетного удару РФ
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"ДніпроГЕС виведена на довгий час": Ігор Сирота про наслідки масованого ракетного удару РФ

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Укргідроенерго: ДніпроГЕС у Запоріжжі виведена на довгий час
Наслідки влучання російських ракет по ДніпроГЕС, 22 березня 2024 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Внаслідок російської ракетної атаки на Дніпровську гідроелектростанцію у Запоріжжі енергосистема України втратила понад тисячу мегават потужності. Нині рятувальні служби розбирають завали одного із машинних залів (машзал) станції. В Укргідроенерго зазначають, що на відновлення ДніпроГЕС потрібні роки.

Про це розповів Суспільному генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

За його словами, нині триває розбір завалів, що ускладнений тим, що внаслідок обстрілу перекриття і стіни всі з великими балками на висоті 30 метрів похилилися на машзал станції. Тому наразі неможливо визначити чіткі строки щодо відновлення:

"Ми вже розуміємо, що Дніпрогес виведена на довгий час... Це будуть потрібні роки, це не дні й не місяці. Тому що більше шести ракет тільки прилетіло саме в ГЕС- 2. Також був пошкоджений мостовий перехід, підкранові балки, де знаходяться затвори", — зазначив посадовець.
"ДніпроГЕС виведена на довгий час" — Укргідроенерго
Ігор Сирота, гендиректор Укргідроенерго. Фото: Суспільне Запоріжжя

Ігор Сирота підкреслив, що до влучання російських ракет, Дніпровська ГЕС була найпотужнішою станцією у Каскаді на річці Дніпро, тож після удару енергосистема України втратила більше тисячі мегават:

"І, звичайно, ви знаєте, що ми втратили також минулого року, коли були завдані удари по ГЕС-1" .

Окрім машинного залу, руйнувань зазнали й інші споруди, однак конструкція греблі залишилась цілою, розповів гендиректор:

"Сама гребля ДніпроГЕСу на сьогоднішній день не порушена, тільки порушені підкранові балки, які знаходяться на самій греблі і мостовий перехід. Ми будемо зараз намагатися якнайшвидше відновити мостовий і підкранові балки, для того щоб кран міг відкривати всі затвори".

Раніше Суспільне повідомляло, що ситуація, яка склалася внаслідок влучання по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі, наразі не несе загрозу руйнування. Проте, якщо враховувати рівень води, який там є, то треба не допустити аварії, адже наслідки будуть катастрофічні.

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