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У НАТО розглядають концепцію, яка б дозволила збивати російські ракети за межами Альянсу — польське МЗС
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У НАТО розглядають концепцію, яка б дозволила збивати російські ракети за межами Альянсу — польське МЗС

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Анджей Шейна
Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна. Фото: Getty Images

Після того, як російська ракета порушила повітряний простір Польщі, у НАТО почали розглядати концепцію, яка дозволить збивати такі ракети поза межами Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна у розмові з польським радіо RFM 24.

"У межах НАТО аналізуються різні концепції, зокрема для того, щоб такі ракети були збиті, коли вони знаходяться дуже близько до кордону НАТО", — уточнив Шейна.

Водночас він наголосив, що таке рішення може бути ухвалено лише за згодою української сторони і при розгляді міжнародних наслідків, адже в такому випадку ракети НАТО влучали б по російських ракетах за межами Альянсу.

"Не може бути так, що агресор кожного разу буде нав'язувати нам якісь правила. Треба звикнути, що сторона НАТО, сторона демократичних країн, ЄС почнуть задавати певний тон, коли мова йде про вирішення конфлікту в Україні", — додав представник польського МЗС.

Що відомо про інцидент із російської ракетою на території Польщі

Вранці 24 березня стало відомо, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства і пробула в ньому 39 секунд. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі.

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