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Картини, гравюри, фотографії. У Кропивницькому презентували виставку пам’яті загиблого на фронті художника
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Картини, гравюри, фотографії. У Кропивницькому презентували виставку пам’яті загиблого на фронті художника

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У пам'ять про свого чоловіка художника-декоратора фільмів Володимира Чорного Олена Білецька організувала виставку його робіт. Презентувала у Кропивницькому, місті, якому він народився.

Олена Білецька розповіла Суспільному, її чоловік мріяв про свою персональну виставку після перемоги. Загинув 9 травня 2023 року у Луганській області. Захищати Україну пішов добровільно у лютому 2022.

"Вони пішли на чергування і на їхню позицію виїхав танк, вони їх з гранатометів знищували".

Виставка пам’яті загиблого на фронті художника-декоратора Володимира Чорного
Володимир Чорний — художник-декоратор українських фільмів. Суспільне Кропивницький

На виставці представлені картини, гравюри, фотографії, оповідки, особисті речі Володимира Чорного. Ольга Білецька сказала, ця виставка пам’ятна, це подарунок чоловіку на день народження. 27 березня йому виповнилося б 48 років.

Володимир Чорний — художник-декоратор українських фільмів. Зокрема: "Памфір", "Залізні метелики", "Брама", “Наші котики”. Серед робіт художника – графіка. Народився у Кропивницькому. Працювати переїхав у Київ.
Володимир Чорний, виставка
Олена Білецька організувала виставку у пам'ять про свого чоловіка художника-декоратора фільмів Володимира Чорного. Суспільне Кропивницький

На виставці представлена серія робіт під назвою "Танок життя", де зображені чоловік та жінка. Художник не показує початок та кінець. Зі слів дружини, це про зародження стосунків, розвиток, боротьбу за свободу та байдужість.

"У неї зв’язані руки, тобто відносини, які зав’язались вони почали обмежувати і він тримає ці обмеження. Йому не просто, він задумався, але він все одно їх тримає, а їй вже не комфортно, вона відвернута".

Володимир Чорний, танок життя, виставка
Художник-декоратор Володимир Чорний. Серія робіт під назвою "Танок життя". Суспільне Кропивницький

Картина "Тут живе акація" найбільше характеризує Володимира, сказала дружина.

"Це про красу простору. Простір звичайний, гаражі та школа, але в цьому просторі акація і цей простір красивий цим деревом".

Володимир Чорний, художник, декоратор, тут живе акація
Володимир Чорний. Картина "Тут живе акація". Суспільне Кропивницький

Розповіла, ця виставка — продовження пам’яті про чоловіка.

"Дуже страшно мені, що ця чудова людина, цей чудовий спадок, що він забудеться".

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Картини, гравюри, фотографії, оповідки, особисті речі художника-декоратора та військового Володимира Чорного, який загинув на фронті.
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Виставка пам’яті загиблого на фронті художника Володимира Чорного
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Виставка пам’яті загиблого на фронті художника Володимира Чорного
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Виставка пам’яті загиблого на фронті художника Володимира Чорного
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Виставка пам’яті загиблого на фронті художника Володимира Чорного
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Виставка пам’яті загиблого на фронті художника Володимира Чорного
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Виставка пам’яті загиблого на фронті художника Володимира Чорного
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Виставка пам’яті загиблого на фронті художника Володимира Чорного
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Виставка пам’яті загиблого на фронті художника Володимира Чорного

Завідувачка відділу музею мистецтв Леся Нестройна розповіла, на виставці представлені роботи Володимира Чорного під час навчання в академії образотворчого мистецтва та архітектури.

"Володимир до академії вступав сім разів і був справжньою легендою цього закладу. І тут переважно представлені роботи саме під час його навчання".

Переглянути роботи свого учня прийшла вчителька Тамара Сидоренко. Розповіла, Володимир любив біологію і надсилав світлини природи з місць, де служив.

"Там такі фото, дуже-дуже цікаві. Мох, квіти, покинуті коні, собаки. Але звичайно не тільки світ природи він зображує, а і людську душу".

Виставку у Кропивницькому можна переглянути у музеї мистецтв до 24 квітня.

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